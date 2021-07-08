"Вспомните заветы Шарля де Голля": Володин обратился к властям Франции по поводу вакцин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал призывы МИД Франции не сертифицировать российскую и китайскую вакцины от коронавируса.

"В очередной раз мы слышим заявление, которое выдаёт истинные ценности тех, кто отвечает за политику во Франции. Безответственная и недальновидная позиция, которая игнорирует как интересы собственных граждан, так и здравые голоса политиков и ученых, звучащие в самой Европе", - возмущается Володин в Telegram-канале.

"Причины подобного заявления госсекретаря при МИД Франции понятны. Европейские государства все больше теряют свою самостоятельность. Политики, которые думают о своих гражданах, не могут быть столь безответственны, призывая ограничить доступ к жизненно важным препаратам в условиях пандемии. Пора наконец определиться в своих приоритетах. Вспомните заветы Шарля де Голля", - призвал Володин.