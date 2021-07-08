В РСПП возмутились идей Минфина о повышении страховых взносов с высоких зарплат

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковали идею Минфина об увеличении ставок страховых взносов для зарплат более 122 тыс. руб. Инициативу в РСПП назвали "крайне рискованной" и "губительной", передает РБК.

В союзе также возмущены "секретностью" подготовки к возможному повышению ставок. В РСПП видят в этом недружественные действия: "Для отдельных органов власти ни работодатели, ни профсоюзы в принципе не являются партнерами".

"С одной стороны, государство стремится вывести зарплаты из "серой зоны", с другой стороны, активное увеличение фискальной нагрузки на тех, кто "платит в белую" или поверив государству, "обелился", заставляет тех, кто это пока не сделал, продолжать скрывать реальный объем зарплат", — отметили в союзе.

"Известия" и Forbes сегодня сообщили, что Министерство финансов предлагает изменить начисление страховых взносов для зарплат выше 1,46 млн руб. в год. Кроме того, рассматривается вариант повышения налога на имущество с совокупной стоимостью более 500 млн руб. Данные предложения обсуждаются в рамках донастройки налоговой системы с тем, чтобы увеличить отчисления в бюджет на 400 млрд руб. ежегодно.

В настоящее время работодатели платит с зарплат работников в Пенсионный фонд России 22%, если зарплата ниже 1,46 млн руб. в год. При превышении этой суммы ставка уменьшается до 10%.