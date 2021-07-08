Новый российский беспилотник сменит малую авиацию при поиске нефти и газа

Многофункциональный аэрокомплекс для геофизических исследований, созданный "Газпром нефтью", успешно прошел испытания на лицензионном участке компании в ХМАО.



Дрон способен проводить целый набор исследований — многоуровневую магниторазведку, малоглубинную электроразведку, аэрофотосъемку, а также мониторинг полевых работ с использованием видеосъемки в видимом спектре и инфракрасном диапазоне. Раньше часть из этих работ была невозможна без малой авиации с летчиками. Внедрение технологии поможет нефтяникам сэкономить средства при поиске месторождений углеводородов и повысит эффективность работ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.



"Применение новых технологий, в разработку и тиражирование которых "Газпром нефть" системно инвестирует, — приоритетный инструмент повышения скорости и качества сбора геологической информации для принятия решений. С учетом все большей удаленности и труднодоступности лицензионных участков мы уже расцениваем беспилотные летательные аппараты как неотъемлемый инструмент геологоразведки", – прокомментировал Юрий Масалкин, директор по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы "Газпром нефти".



По сравнению с наземными методами беспилотные технологии помогают в 50 раз быстрее обследовать территории. Также дроны способны работать в суровых погодных условиях, например, в Арктике.



Инновационный беспилотный аппарат разработали Научно-технический центр "Газпром нефти", "Газпромнефть-ГЕО" и "Газпромнефть-Цифровые решения". Использование беспилотников для геологоразведки "Газпром нефть" начала в 2019 году.