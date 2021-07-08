08 Июля 2021
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Политика
су-24 бомбардировщик (2012) | Фото:

Пресс-конференцию испанского премьера в Литве прервали из-за полета российских Су-24

Пресс-конференцию премьер-министра Испании Педро Санчеса на базе Военно-воздушных сил в Литве прервали через несколько минут после начала из-за сигнала о тревоге.

Как передает Delfi, политик выступал на фоне одного из истребителей, который вылетал для перехвата воздушной цели.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь штаба обороны капитан Андрюс Дилда, "два российских борта Су-24 совершали полет из Калининградской области в материковую часть России". По его словам, о планах их полета не сообщалось, на запросы пилоты не отвечали.

В Минобороны России заявили, что два бомбардировщика Су-24 сегодня выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. В ведомстве подчеркнули, что нарушения границ других государств допущено не было.

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Теги: литва, су-24, премьер испании



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