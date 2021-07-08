08 Июля 2021
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Общество Свердловская область Уральский ФО
В с.Николо-Павловском из-за обильных дождей произошло подтопление приусадебных участков (2021) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

До 300 тысяч: определен размер компенсаций пострадавшим от наводнения уральцам

На Среднем Урале определен размер компенсаций для жителей, чье имущество пострадало в результате сильного наводнения.

Напомним, на этой неделе в регионе затопило несколько населенных пунктов. В Горноуральском городском округе, Верхней и Нижней Салде продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, работает оперативный штаб. Ранее сообщалось, что пострадавшие от наводнения уральцы получат по 10 тысяч рублей на первоочередные нужды.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, также полагаются выплаты в зависимости от степени утраты имущества. При частичной утрате будет выплачено по 50 тысяч на человека, но не более чем на трех членов одной семьи. По 100 тысяч получат те, чье имущество в связи с паводком пострадало без возможности восстановления, одна семья может получить в этом случае до 300 тысяч рублей. Предварительно, на материальную поддержку претендуют 250 жителей Верхнесалдинского городского округа, 165 человек - из Горноуральского и 35 - из Нижнесалдинского городских округов.

Потоп в Верхней Салде(2021)|Фото: vk.com/vsalde

Сейчас аварийно-восстановительные работы и расчистка территории в муниципалитетах идут полным ходом. По данным министерства общественной безопасности Свердловской области, за сутки от воды освободились 37 домов, на данный момент подтопленных частных жилых домов нет.

Напомним, ранее жители Верхней Салды пожаловались на толстый слой мазута, оставшийся после того, как вода сошла с участков. Сами уральцы приравнивают инцидент к экологической катастрофе.

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Теги: наводнение, компенсации, Средний Урал



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