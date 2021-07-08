На Ямале найден пропавший с радаров легкомоторный самолёт

На Ямале найден пропавший ранее с радаров частный легкомоторный самолёт, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Самолёт нашли. Двое летевших в нём людей в сознании, сейчас их эвакуируют вертолётом Ми-8", - сообщили Накануне.RU в региональном управлении МЧС.

Судно "Tecnam P2002-JF RA-01865" подало аварийный сигнал в 60 км от села Толька (Красноселькупский район Ямала). Воздушное судно принадлежит ООО Авиакомпания "Капитал Джет", оно выполняло авиапотрулирование лесов, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

На борту находились пилот и наблюдатель, они живы. "Ямалспас" организовал поисково-спасательные работы, к месту предполагаемого происшествия вылетело воздушное судно. Местонахождение пропавшего воздушного судна обнаружено, рядом находится один человек. Обстоятельства произошедшего уточняются.