08 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
Лесной пожар (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области крупный лесной пожар угрожает населенным пунктам

В Карталинском районе тушат лесной пожар на площади более 1 гектара. Возгорания произошло на расстоянии около одного километра от поселка Запасное, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Пожар распространялся в сторону поселка Новокаолиновый, который находится на расстоянии 8 км. Из-за сильного ветра существовала угроза населенным пунктам. На случаи эвакуацию людей были подготовлены автобусы. Тракторами была произведена опашка всего периметра пожара. На защите близлежащих населенных пунктов выставлены пожарные подразделения Карталинского гарнизона пожарной охраны. Это позволило ликвидировать угрозу перехода огня на поселки.

К месту пожара прибыли два пожарных поезда. В общей сложности на тушении пожара работает группировка из 100 человек и 23 единиц техники. Однако сильный ветер способствует распространению огня и осложняет работу по ликвидации пожара.

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Теги: лесной пожар, пожар, МЧС,



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