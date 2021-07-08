08 Июля 2021
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Наталья Белоногова, Ксения Чернецева, Сбербанк (2021) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Моор наградит сотрудниц "Сбербанка", который угрожал взорвать налетчик

Сотрудниц тюменского отделения "Сбербанка", которое накануне угрожал взорвать молодой человек, наградят знаком отличия Тюменской области "За мужественный поступок". Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своих соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU

"Никто тогда не знал, что в рюкзаке муляж. Опасность была реальной. Первое, что требовалось – вывести из помещения людей, что и сделали менеджер Наталья Белоногова и руководитель офиса Ксения Чернецева. Девушки, сохраняя спокойствие, вызвали полицию, на протяжении часа говорили со злоумышленником и убедили выйти с деньгами на улицу. Где его и обезвредили сотрудники правоохранительных органов. Отвага девушек восхищает", - высказался глава региона.

Наталья Белоногова, Ксения Чернецева, Сбербанк(2021)|Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Напомним, 7 июля, в 9.20 в отделение одного из банков на улице Червишевский тракт в Тюмени вошел мужчина с сумкой, сообщив, что в ней находится опасный предмет и ему необходимы деньги. Он потребовал у служащих банка 15 млн руб. По предварительным данным УМВД, в отделении банка в этот момент находились двое сотрудников.

Место происшествия было оцеплено, людей из рядом расположенных зданий эвакуировали. При передаче денег налетчика задержали. Обошлось без выстрелов. Никто не пострадал. По предварительным данным, подозреваемый состоит на учете в психдиспансере. Опасных предметов в его сумке не было.

Суд отправил подозреваемого под стражу на два месяца.

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Теги: Наталья Белоногова, Ксения Чернецева, Сбербанк, Червишерский тракт, УМВД по Тюменской области



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