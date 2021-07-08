Изношенность канализации в Крыму грозит экологической катастрофой – полпред в ЮФО

Уровень износа очистных сооружений и канализации в Крыму может стать серьезной экологической угрозой, он будет препятствовать развитию курортов на полуострове, считает полпред президента в ЮФО Владимир Устинов. Полпред призвал срочно разработать отдельный федеральный проект развития канализации и водоводов на территории Азовского и Черноморского побережий Кубани и Крыма. Устинов предположил, что такая программа может быть включена в нацпроект "Жилье и городская среда". "Без этого дальнейшая эксплуатации имеющейся инфраструктуры грозит экологической катастрофой и является препятствием для развития курортов", - цитирует полпреда ТАСС.

Впрочем, проблемы Крыма с водопроводом и канализацией и так будут частично решены в рамках федеральной программы по обеспечению полуострова пресной водой. Экспертизы показали, что не только засуха виновата в истощении запасов: огромное количество потерь идет в старых коммунальных сетях, иногда утечки больше, чем доставляемый "по адресу" объем воды.