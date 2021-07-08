Инженеры Уралвагонзавода получили престижную премию Черепановых

В год 85-летнего юбилея Уралвагонзавода (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) лауреатами престижной премии имени Черепановых стали несколько сотрудников предприятия.

Как сообщили в пресс-службе УВЗ, награды вручены главному инженеру Павлу Слободянику и заместителю главного металлурга Сергею Мартыненко. Вручение медалей состоялось на выставке Иннопром-2021.

Павел Слободяник награждён "за вклад в разработку и внедрение в производство инновационной продукции гражданского и специального назначения", Сергей Мартыненко - "за внедрение цифровизации в литейном производстве и освоение изготовления технологии отливок продукции специального и гражданского назначения".

Кроме этого, медалью "за активную пропаганду инженерной деятельности, популяризацию и развитие интеллектуального потенциала Общества, за личный вклад в решение проблемы восстановления и упрочнения деталей промышленного оборудования" награждён начальник управления интеллектуальной собственности, секретарь научного совета концерна "Уралвагонзавод" Сергей Ананьев.