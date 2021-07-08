Песков назвал неприемлемой "ковидную дискриминацию" из-за различий в сертификатах вакцинации

Россия выступает за диалог с другими странами по признанию вакцин от коронавируса и сертификатов о прививках, заявили в Кремле.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, какая-либо "ковидная дискриминация" в связи с различиями в документах неприемлема, передает ТАСС.

Он назвал хорошим сигналом слова посла Евросоюза в РФ Маркуса Эдерера об обращении в российский Минздрав с предложением обсудить возможность взаимного признания сертификатов вакцинации.

Говоря о призывах Франции не признавать вакцины из России как основание для въезда, Песков заявил, что "могут быть разные позиции". Он выразил уверенность в том, что если отмести предубеждения политического и лоббистского характера, российскую вакцину в ЕС признают.

Ранее в МИД Франции призвали страны Евросоюза не признавать вакцины от коронавируса, разработанные в России и Китае.

Госсекретарь при министерстве Клеман Бон заявил, что население республики должно прививаться только теми вакцинами, в которых уверены власти. Он уточнил, что на данный момент во Франции и Европе, а также в ряде других стран, таких вакцин четыре.