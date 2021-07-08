08 Июля 2021
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Общество За рубежом
япония токио (2004) | Фото: Накануне.ru

Олимпийские игры в Токио и еще трех японских префектурах пройдут без зрителей

Соревнования Олимпийских игр в Токио, а также трех соседних префектурах – Тиба, Каганава и Сайтама – пройдут без зрителей. Зрители не будут присутствовать на открытии и закрытии Олимпиады в столице Японии, заявили сегодня организаторы Игр.

Решение было принято на совещании, которое экстренно провели оргкомитет Игр и Международный олимпийский и Паралимпийский комитеты. Поводом стало введение режима чрезвычайного положения в Токио до 22 августа, передает Kyodo.

До Игр остается две недели.

Чрезвычайное положение в связи с ростом количества заражений коронавирусом вводится в столице Японии уже не первый раз с начала года. Сейчас заболеваемость в одном из самых густонаселенных мегаполисов мира составляет коло тысячи в сутки.

Напомним, ранее было принято решение, что Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков, также до минимума сокращены составы сборных команд – не пустят всех спортивных чиновников, спонсоров и т.д. – только тренеры, спортсмены, врачи и другой необходимый персонал.

Позже власти Японии приняли решение об ограничении заполняемости стадионов, арен и других закрытых площадок, на которых пройдут соревнования – на них предполагалось заполнять только половину мест. Впрочем, сами японцы, согласно соцопросам, в большинстве своем вообще хотят отмены Олимпиады.

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Теги: олимпиада в токио, зрители, япония, коронавирус



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