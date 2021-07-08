08 Июля 2021
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МиГ-35, МАКС-2017 (2017) | Фото: Накануне.RU

На авиасалон МАКС-2021 можно будет попасть только с отрицательным ПЦР-тестом или прививочным сертификатом

Посетить авиасалон МАКС-2021, который пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском, можно будет только с отрицательным ПЦР-тестом на которавирус или сертификатом о вакцинации от COVID-19.

Telegram-канал FlightMode обратил внимание на объявление, которое видят в своем личном кабинете на сайте выставки участники: "Доступ на территорию проведения Салона осуществляется при условии наличия у каждого лица, на которого оформляется любой вид бейджа, документа подтверждающего отрицательный результат ПЦР-тестирования, сделанного не ранее, чем за 72 часа до посещения МАКС-2021, либо сертификата о вакцинации против COVID-19".

В объявлении ничего не говорится о QR-кодах, зато при попытке купить входной билет на салон пользователь автоматически переходит на сайт билетного оператора и там уже появляется следующее сообщение: "Проход на территорию МАКС-2021 возможен по билетам при наличии у посетителя QR-кода (отрицательного ПЦР-теста), предварительно зарегистрированного на сайте Авиасалона".

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Теги: макс-2021, пцр-тест, прививочный сертификат, авиасалон, qr-код



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