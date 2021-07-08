08 Июля 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Пожар, Петелинское месторождение (2021) | Фото: vk.com, Капитальный ремонт скважин

В Югре на месторождении "дочки" "Роснефти" произошёл пожар

В Югре на Петелинском месторождении вспыхнула техническая ёмкость, принадлежащая компании-подрядчику, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В 0.55 7 июля на кусту 74 Петелинского месторождения произошли выброс на скважине 5090Г и последующее возгорание подъёмника бригады 84 ООО "ЭКОТОН". На данной кустовой площадке находился флот ГРП 14, занимался подготовительными работами на скважине 5089, на расстоянии 60 м. Мастер КРС, увидев происходящее, дал команду флоту немедленно эвакуировать людей и технику на безопасное расстояние. Эвакуировались 100% людей, пострадавших со стороны "Мекаминефть" нет. Пожарный расчет прибыл в 2.30. Пожар локализован в 3.20", - говорится в посте группы "Капитальный ремонт скважин" "Вконтакте".

В пресс-службе "РН-Юганскнефтегаза" Накануне.RU сообщили, что возгорание на месторождении технической ёмкости, принадлежащей подрядной организации, "ООО "Экотон", оперативно ликвидировано.

"Оборудование предприятия не пострадало. Угрозы процессам добычи нефти отсутствуют. Для расследования причин случившегося создана специальная комиссия", - уточнили в компании

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Теги: РН-Юганскнефтегаз, Петелинское месторождение, пожар, техническая ёмкость



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