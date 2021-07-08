08 Июля 2021
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Быстрые деньги, реклама (2019) | Фото: Накануне.RU

Звонок боссу: мошенники отпросили уральца с работы, чтобы тот взял для них кредит

Житель уральского города Тавда стал очередной жертвой мошенников. Злоумышленники даже специально отпросили его с работы.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, все началось с того, что мужчине поступил звонок с неизвестного московского номера: звонившая девушка представилась сотрудником банка и спросила, оформлял ли тот заявку на кредит. Уралец ответил, что находится на работе и ничего не оформлял. Тогда собеседница сообщила, что это делают мошенники, и она переведет его на "сотрудника службы безопасности банка".

Разговор продолжил некий молодой человек: он заявил, что для того, чтобы помешать преступникам, надо оформить кредит самому и перевести деньги на "безопасные счета" для закрытия кредита, который оформили злоумышленники. Боясь потерять свои сбережения, мужчина пошел в банк.

(2018)|Фото: Накануне.RU

Во время оформления мошенники находились на связи с потерпевшим, контролируя каждое его действие. Более того, по его просьбе они позвонили его начальнику и сообщили, что "сотрудник не сможет прийти на работу в связи с личными проблемами".

После успешного оформления кредита аферисты дали дальнейшую инструкцию: пойти к банкомату и перевести деньги на номера телефонов, которые будут продиктованы, что уралец и сделал, переведя 285 тысяч рублей. После получения всей суммы мошенники сообщили ему, что кредит закрыт. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию.

Там возбудили уголовное дело. Сейчас оперативники пытаются установить злоумышленников.

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Теги: мошенники, Тавда, полиция, кредит



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