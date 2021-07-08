В Новоуральске безмасочники высадили из автобуса пассажирку, заявившую об опасности коронавируса

08 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ни денег, ни войны: будет ли новый локдаун?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
автобус, городской транспорт, санкт-петербург, улица, дорожное движение (2021) | Фото: vecherka.spb.ru

В Новоуральске безмасочники высадили из автобуса пассажирку, заявившую об опасности коронавируса

В период третей волны коронавируса и ввода масочного режима в общественных местах и транспорте, жительница Новоуральска столкнулась с уникальным случаем. Пассажиры автобуса выгнали ее с ребенком из-за замечания к водителю об отсутствии масочного режима в транспорте.

Видео произошедшего опубликовал телеканал ОТВ. На нем девушка сняла пассажиров и водителя 76 маршрута, находящихся в салоне без масок. На вопрос о том, почему никто не соблюдает указ губернатора Свердловской области, водитель, поспешно надевая маску, ответил, что не может заставлять людей соблюдать антиковидные меры.

Девушка продолжила высказывать свое недовольство и потребовала сообщить об ИП, под контролем которого находится транспорт, на что водитель отвечал сухо: "на стене висит". Попав под прицел камеры, волноваться начали и другие пассажиры, которые накинулись на девушку с оскорблениями. Кто-то кричал, что своим поведением гражданка пугает их детей, кто-то, что девушка мешает движению транспорта и отвлекает водителя от дороги. Но несколько особо важных персон заявили автору видео, что уже поставили прививку от COVID-19.

В итоге автобус остановился и девушке с ребенком пришлось выйти под громкие оскорбления недовольных, которые назвали девушку психически-неуравновешенной и "алкашкой". При этом сама пассажирка не имела признаков опьянения и ни с кем из автобуса физически не взаимодействовала.

Напомним, что на Среднем Урале возвращают штрафы за отсутствие масок в общественных местах. Об этом заявил глава Свердловской области. Только сегодня смертность пациентов с коронавирусом достигла рекорда за последние несколько дней - 19 смертей. Таким образом инфекция унесла жизни 3 тыс. 963 свердловчан.

Напомним, что "дельта"-штамм считается более заразным и характеризуется сложным течением болезни. Получить официальную информацию о распространении новой разновидности COVID-19 в Свердловской области оказалось делом непростым - статистика не ведется, а мутации вируса, как считают в оперштабе - "дело обычное". По неофициальным же оценкам, "индийский" вирус могло получить большинство заболевших в третью волну свердловчан.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: коронавирус, автобус, масочный режим, Новоуральск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети