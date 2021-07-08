В Новоуральске безмасочники высадили из автобуса пассажирку, заявившую об опасности коронавируса

В период третей волны коронавируса и ввода масочного режима в общественных местах и транспорте, жительница Новоуральска столкнулась с уникальным случаем. Пассажиры автобуса выгнали ее с ребенком из-за замечания к водителю об отсутствии масочного режима в транспорте.

Видео произошедшего опубликовал телеканал ОТВ. На нем девушка сняла пассажиров и водителя 76 маршрута, находящихся в салоне без масок. На вопрос о том, почему никто не соблюдает указ губернатора Свердловской области, водитель, поспешно надевая маску, ответил, что не может заставлять людей соблюдать антиковидные меры.

Девушка продолжила высказывать свое недовольство и потребовала сообщить об ИП, под контролем которого находится транспорт, на что водитель отвечал сухо: "на стене висит". Попав под прицел камеры, волноваться начали и другие пассажиры, которые накинулись на девушку с оскорблениями. Кто-то кричал, что своим поведением гражданка пугает их детей, кто-то, что девушка мешает движению транспорта и отвлекает водителя от дороги. Но несколько особо важных персон заявили автору видео, что уже поставили прививку от COVID-19.

В итоге автобус остановился и девушке с ребенком пришлось выйти под громкие оскорбления недовольных, которые назвали девушку психически-неуравновешенной и "алкашкой". При этом сама пассажирка не имела признаков опьянения и ни с кем из автобуса физически не взаимодействовала.

Напомним, что на Среднем Урале возвращают штрафы за отсутствие масок в общественных местах. Об этом заявил глава Свердловской области. Только сегодня смертность пациентов с коронавирусом достигла рекорда за последние несколько дней - 19 смертей. Таким образом инфекция унесла жизни 3 тыс. 963 свердловчан.

Напомним, что "дельта"-штамм считается более заразным и характеризуется сложным течением болезни. Получить официальную информацию о распространении новой разновидности COVID-19 в Свердловской области оказалось делом непростым - статистика не ведется, а мутации вируса, как считают в оперштабе - "дело обычное". По неофициальным же оценкам, "индийский" вирус могло получить большинство заболевших в третью волну свердловчан.