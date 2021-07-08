08 Июля 2021
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Общество Крым
дождь, непогода, потоп, ливень (2013) | Фото: Накануне.RU

В Крыму продлено штормовое предупреждение

В Крыму как минимум до конца текущих суток продлен режим штормового предупреждения. В ближайшие часы в регионе начнутся сильные ливни, грозы, град, шквальный ветер с порывами 20-25 м/с. Сильный ветер, правда, уже без осадков сохранится и в четверг.

В прогнозе республиканского управления МЧС сообщается, что грядущей ночью на большинстве рек Крыма будет колебаться уровень воды.

Также спасатели предупреждают о возможном падении деревьев, сносе крыш домов и других строений, повреждении рекламных конструкций, ЛЭП и т.д. в связи со шквалистым ветром. "Существует вероятность чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня в горных и предгорных районах, в том числе Южного берега Крыма, вызванные нарушением работы транспорта и жизнедеятельности населения на участках локальных оползней, обвалов, суффозионно-карстовых провалов", - отмечается в прогнозе.

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Теги: крым, штормовое предупреждение, ливни, шквалистый ветер



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