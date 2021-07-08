08 Июля 2021
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Общество За рубежом
Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

В США число смертей после вакцинации превысило число смертей от всех вакцин за 30 лет

В США количество смертей после ковид-вакцинации уже превысило число смертей от всех вакцин за последние 30 лет. Об этом заявил член Ассоциации американских врачей и хирургов Джозеф Меркола.
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По официальным данным, число смертей в США почти достигло 6 тыс., а всего нежелательных явлений зафиксировано 358 тыс.

Ранее мы писали, что, согласно исследованию, более 80% беременностей после вакцинации на начальном сроке завершились выкидышами (вакцинация в конце беременности, судя по результатам, риска для самих родов не несет).

В США в вакцинах людям вводят генетический материал в виде мРНК, в "Спутнике V" - в виде ДНК. Сравнение российских данных с американскими невозможно, так как в России статистики побочных эффектов не ведется, а сообщения о смертях и тяжелых осложнениях списываются на козни "антипрививочников".

По данным президента "Лиги защитников пациентов" юрист Александра Саверского, в России было уже несколько десятков смертей. О многих из них сообщали СМИ.

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Теги: вакцинация, вакцина, прививка, США



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