08 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Фонд святой Екатерины (2021) | Фото: Накануне.RU

Пять млн рублей выделил Фонд святой Екатерины на закупку современного хирургического оборудования для больниц столицы Среднего Урала

Областная детская клиническая больница и Центральная городская больница №23 получили новое оборудование для мониторинга и контроля внутричерепного давления у пациентов. Как сообщили Накануне.RU в Фонде святой Екатерины, пять миллионов на эту закупку выделили учредители Фонда.

В ОДКБ передали ICP-монитор немецкой фирмы Spiegelberg — узконаправленное оборудование облегчит работу нейрохирургов в постановке диагноза у маленьких пациентов в экстренных ситуациях. Этот аппарат позволяет измерять внутричерепное давление при внутримозговом кровоизлиянии, отеках головного мозга, черепно-мозговых травмах.

больница, хирургическое оборудование, медицина(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

«Мы очень давно ждали этот аппарат. Он позволяет измерить текущее состояние маленького пациента и принять решение о необходимости хирургического вмешательства, например для снижения внутричерепного давления. Это поможет спасти жизнь ребенка. А после операции при помощи прибора мы в состоянии контролировать это давление», — говорит Всеволод Репин, врач-нейрохирург 3-го хирургического отделения ГАУ СО ОДКБ.

В центральную городскую больницу №23 передана партия датчиков, которые подключаются к аналогичному монитору для измерения внутричерепного давления и тоже позволяют диагностировать состояние пациента, поступившего в отделение. Поставки хватит на целый год работы. Отметим, что кроме жителей Екатеринбурга, больница принимает и пациентов из других городов Свердловской области.

хирургическое оборудование, медицина, больница(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

«С изменением маршрутизации пациентов в нашу больницу увеличился поток людей, которым мы оказываем помощь. Датчики в моменте позволяют оценить состояние пациента в экстренной ситуации, например при инсульте, в коме, с нарушением сознания, с черепно-мозговой травмой, нарушениями и заболеваниями головного мозга. Они применяются в остром периоде, когда пациент к нам только поступает. Современные технологии хороши, но, к сожалению, они слишком дорогостоящие, чтобы поддерживать определенный уровень оказания неотложной помощи. Большая благодарность Фонду святой Екатерины за возможность продолжать лечение наших пациентов на высоком уровне», — считает Владислав Герасименко, заместитель главного врача отделения хирургии ЦГКБ №23.

хирургическое оборудование, медицина(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

«Фонд святой Екатерины продолжает помогать медицинским учреждениям города и области, больницам, которые занимаются борьбой с пандемией. Тем не менее мы понимаем, что есть больницы, оказывающие плановую помощь и им необходимо наше внимание. И сегодня две больницы Екатеринбурга получили уникальное оборудование для мониторинга и контроля экстренных пациентов с проблемами внутричерепного давления», — заявил Александр Андреев, директор Фонда святой Екатерины.

александр андреев, фонд святой екатерины(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

Стоит напомнить, что за полтора года учредители Фонда святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский выделили на поддержку системы здравоохранения Свердловской области 1,8 млрд рублей.

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Теги: фонд святой екатерины, хирургическое оборудование, андрей козицын, игорь алтушкин, андрей симановский



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