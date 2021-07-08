В Екатеринбурге впервые покажут вещи, найденные на месте гибели группы Дятлова

В Екатеринбурге откроется уникальная выставка о туристической группе Игоря Дятлова, погибшей в горах Северного Урала при неизвестных обстоятельствах в 1959 году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального военного округа, ее покажет музей "Боевая слава Урала" дома офицеров ЦВО. Как рассказал заведующий музеем Сергей Конов, впервые жителям и гостям города будут продемонстрированы личные вещи и специальное туристическое оборудование группы Дятлова.

"Среди них анемометр, секстант, фотоаппарат, компактный патефон, принадлежавшие самому Игорю Дятлову, а также другие личные вещи участников трагического похода", - уточнил Конов.

Всего будет выставлено более 30 предметов, найденных на месте гибели группы. Ранее данные экспонаты широкой публике не демонстрировались и предоставлены Фондом памяти группы Дятлова.

Выставка откроется 13 июля.