Власти проверят фото вице-губернатора Забайкалья с цветами, похожими на краснокнижные

Минприроды Забайкалья начало проверку: поводом стало романтичное фото вице-губернатора региона Аягмы Ванчиковой в Instagram. Женщина сфотографировалась сидящей на траве с букетом желтых лилий. Вот только пользователи красоту не оценили и заподозрили, что цветы – это занесенный в Красную книгу Забайкальского края красноднев малый.

"Минприроды направили запрос в компетентные органы для полного и объективного выяснения обстоятельств этого дела. По результатам будет сообщено дополнительно", - цитирует издание "Чита.Ру" представителя министерства.

Примечательно, что вопрос о виде цветов в руках у Ванчиковой Минприроды будет адресовать экспертам, поскольку в самом ведомстве, занимающемся охраной природы, знатоков ботаники нет.

Из аккаунта Ванчиковой снимок с лилиями сейчас уже удален, но его скопировали многие издания, оно разошлось по соцсетям.