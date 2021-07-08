08 Июля 2021
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Instagram Инстаграм (2016) | Фото:blog.instagram.com

Власти проверят фото вице-губернатора Забайкалья с цветами, похожими на краснокнижные

Минприроды Забайкалья начало проверку: поводом стало романтичное фото вице-губернатора региона Аягмы Ванчиковой в Instagram. Женщина сфотографировалась сидящей на траве с букетом желтых лилий. Вот только пользователи красоту не оценили и заподозрили, что цветы – это занесенный в Красную книгу Забайкальского края красноднев малый.

"Минприроды направили запрос в компетентные органы для полного и объективного выяснения обстоятельств этого дела. По результатам будет сообщено дополнительно", - цитирует издание "Чита.Ру" представителя министерства.

Примечательно, что вопрос о виде цветов в руках у Ванчиковой Минприроды будет адресовать экспертам, поскольку в самом ведомстве, занимающемся охраной природы, знатоков ботаники нет.

Из аккаунта Ванчиковой снимок с лилиями сейчас уже удален, но его скопировали многие издания, оно разошлось по соцсетям.

 

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Теги: аягма ванчикова, красная книга, цветы, забайкалье, минприроды



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