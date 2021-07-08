"Фортум" продает Аргаяшскую ТЭЦ структуре "Росатома"

"Фортум" продает Аргаяшскую ТЭЦ "Русатом Инфраструктурные решения" (входит в госкорпорацию "Росатом"), сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Аргаяшская ТЭЦ обслуживает НПО "Маяк", а также поставляет тепло потребителям Озерска и поселка Новогорный. Управление станцией планируется передать РИР в третьем квартале 2021 года после завершения государственной регистрации перехода права собственности.

"Русатом Инфраструктурные решения" планирует провести ряд мероприятий на ТЭЦ, направленных на сокращение выбросов. Персоналу станции предложили продолжить работу с новым работодателем.

Генеральный директор ПАО "Фортум" Александр Чуваев рассказал, что продажа ТЭЦ вместе с постепенным уходом от сжигания угля Челябинской ТЭЦ-2 позволит российскому подразделению корпорации к концу 2022 года полностью отказаться от использования угля.