08 Июля 2021
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Экономика Челябинская область
Челябинская ГРЭС, Фортум, (2016) | Фото: Накануне.RU

"Фортум" продает Аргаяшскую ТЭЦ структуре "Росатома"

"Фортум" продает Аргаяшскую ТЭЦ "Русатом Инфраструктурные решения" (входит в госкорпорацию "Росатом"), сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Аргаяшская ТЭЦ обслуживает НПО "Маяк", а также поставляет тепло потребителям Озерска и поселка Новогорный. Управление станцией планируется передать РИР в третьем квартале 2021 года после завершения государственной регистрации перехода права собственности.

"Русатом Инфраструктурные решения" планирует провести ряд мероприятий на ТЭЦ, направленных на сокращение выбросов. Персоналу станции предложили продолжить работу с новым работодателем.

Генеральный директор ПАО "Фортум" Александр Чуваев рассказал, что продажа ТЭЦ вместе с постепенным уходом от сжигания угля Челябинской ТЭЦ-2 позволит российскому подразделению корпорации к концу 2022 года полностью отказаться от использования угля.

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Теги: Аргаяшская ТЭЦ, Фортум, Росатом,



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