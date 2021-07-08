08 Июля 2021
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Люди боятся осложнений от вакцин - депутат Госдумы

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков сообщил в своем телеграм-канале, что из-за принудительной вакцинации новыми вакцинами люди растеряны и теряют надежду на справедливость.
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Он привел выдержку из письма 57-летнего режиссера.

"На канале собирают сведения, привит или нет. Понимаю прекрасно, что либо теряю работу - либо теряю здоровье. Придется, видимо, увольняться. На работе привились 3 человека. Одна заболела ковидом. Очень тяжело. У другой воспаление суставов. Неожиданно. Зачем с нами так? Я всегда поддерживала нашу власть, голосовала за Путина. А сейчас - в ужасе!!! И не я одна. Люди думают, как детей своих спасти. Чтобы после эксперимента не получить больных и ненормальных внуков.... Господи!!! За что нам это насилие??? Я болела ковидом. Перенесла на ногах. Зачем мне вкалывать неизвестно что и убивать мой иммунитет и потом объявить, что "ошибочка вышла", - говорится в письме.

Лысаков призвал людей не сдаваться, так как из-за отказа вакцинироваться никто не имеет права уволить. И напоминает: отстранить от работы без оплаты можно только тех работников, которые подвергнуты высокому риску заболеваний и входят в перечень, утвержденный Правительством РФ в 1999 году. Это сферы образования, здравоохранения и еще некоторые редкие профессии.

Депутат советует не увольняться, пусть работодатель это попробует сделать, а писать заявления в Комиссии по трудовым спорам, обращаться в прокуратуру и суд. То есть не нужно облегчать жизнь своим начальникам. Тем более что большинство россиян против принудительной вакцинации.

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Теги: вакцинация, прививка, Вячеслав Лысаков



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