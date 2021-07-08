Эстония вышлет российского дипломата в ответ на выдворение эстонского консула

Из Эстонии будет выслан российский дипломат в ответ на выдворение эстонского консула Марта Лятте из Санкт- Петербурга. Об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас.

По словам премьера, инцидент в Санкт-Петербурге является провокацией ФСБ против эстонского дипломата. Он, по ее мнению, "занимался своей обычной работой в стране пребывания в соответствии со всеми правовыми актами", передает РИА Новости.

Напомним, ФСБ сообщила, что Лятте был "задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера".