Эстония вышлет российского дипломата в ответ на выдворение эстонского консула
Из Эстонии будет выслан российский дипломат в ответ на выдворение эстонского консула Марта Лятте из Санкт- Петербурга. Об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас.
По словам премьера, инцидент в Санкт-Петербурге является провокацией ФСБ против эстонского дипломата. Он, по ее мнению, "занимался своей обычной работой в стране пребывания в соответствии со всеми правовыми актами", передает РИА Новости.
Напомним, ФСБ сообщила, что Лятте был "задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера".
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Лятте объявлен persona non grata. Она также прокомментировала заявление МИД Эстонии на счет "провокационности и незаконности" действий российских силовиков.