08 Июля 2021
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Образование Свердловская область
школа 80, уралмаш, атомстройкомплекс (2021) | Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Компания «Атомстройкомплекс» передала властям ключи от полностью обновленной школы на Уралмаше

В Екатеринбурге на Уралмаше в сентябре в новом здании школы № 80 на улице Калинина прозвучит первый звонок. Почти два года педколлектив и ученики занимались в соседних школах. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", которая проводила  реконструкцию, фактически от ветхой школы остались неизменными только размеры земельного участка и номер учреждения.

В старом здании занималось 500 учеников, вместимость нового – выросла вдвое, до 100 учащихся. В школе реализована масса уникальных решений. Например, построена двухуровневая библиотека с возможностью для тихих занятий (с книжными полками для учебников и книг) и для тематических лекций в просторном, вместительном зале. В библиотеке есть компактный лекционный зал на 40 мест с ультракороткофокусным проектором и трибуной, предназначенный для защиты авторских работ или докладов. Две телевизионные камеры с разных точек могут снимать и транслировать изображение в режиме реального времени. Есть все условия для проведения лекций в режиме онлайн, а значит, школа не ограничивается собственными стенами. 

школа 80, уралмаш, атомстройкомплекс(2021)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Актовый зал в новостройке – аналог современного драмтеатра, специализированный акустический проект. Строители озаботились созданием качественной акустики, звукоизоляции, света, оборудовали помещение мягкими креслами. Здесь имеется сцена, режиссерская, уютные гримерки и помещения для хранения театрального и другого инвентаря. Зал рассчитан на 387 мест, еще 7 мест ориентированы на детей с инвалидностью.

Изюминка школьного спортивного зала – круглые окна и динамичная перегородка. Благодаря перегородке помещение можно разделить на две части, в каждой из которых проводить одновременно разные командные игры: например, футбол и баскетбол.

школа 80, уралмаш, атомстройкомплекс,спортзал(2021)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

42 учебных класса оснащены самым современным оборудованием: мебель, проекционные экраны, многофункциональная школьная доска, доступ в интернет, возможность подключения специальных устройств для лабораторных исследований в зависимости от специфики изучаемого предмета – всё по последнему слову техники.

школа 80, уралмаш, атомстройкомплекс, школьный класс(2021)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Вместительный гардероб, фойе с красивой мебелью и широкие лестничные марши с прозрачным ограждением, огромная столовая с залами для приготовления блюд горячей и холодной кухни. Вся территория школы оснащена системами «умный дом». Они позволяют управлять влажностью, температурой, контролировать пожарную безопасность, режим проветривания помещений, есть и кнопка срочного вызова охраны.

Строители благоустроили и пришкольную территорию. Ландшафтный дизайн с рулонным газоном и фигурными дорожками дополнили клумбами, разными видами деревьев. Просторный двор украшен ярким орнаментом разноцветной плитки. Строители подготовили для занятий на открытом воздухе уличные спортплощадки, оборудованные с учетом разных возрастных групп учащихся. Здесь расположены современные скамейки, велопарковка, реализовано оригинальное цветовое решение. 

школа 80, уралмаш, атомстройкомплекс(2021)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Наша компания располагает большим опытом проектирования и строительства объектов социальной инфраструктуры, в частности, образовательных учреждений. В этой работе мы давно и эффективно взаимодействуем с Правительством Свердловской области и администрацией Екатеринбурга, - рассказал генеральный директор компании «Атомстройкомплекс», заслуженный строитель РФ Валерий Ананьев. – Я уверен, что школа №80 вырастит много талантливых, умных екатеринбуржцев. Мы со свой стороны постарались создать все условия для того, чтобы учиться и преподавать здесь было интересно и удобно. Пусть эта школа станет для ребят вторым домом, подружит, наполнит полезными знаниями и приятными воспоминаниями. Пусть таких школ в стране будет больше, а мы с удовольствием постараемся профессионально этому содействовать".

школа 80, уралмаш, атомстройкомплекс(2021)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

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Теги: атомстройкомплекс, школа, уралмаш, реконструкция школы



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