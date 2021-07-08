Екатеринбурженка запустила сбор подписей для возобновления пересадки легких в России

Граждане России собирают подписи для возобновления трансплантации легких в медучреждениях страны. К сожалению, это невозможно без раствора Perfadex Plus, который уже девять месяцев не могут зарегистрировать на территории РФ. Инициатором петиции стала жительница Екатеринбурга Вероника Соковнина.

"С ноября 2020 года во всей стране перестали делать трансплантации легких по одной простой причине. Нет, ребят, это не covid. Это отсутствие раствора для перевозки донорских лёгких - Perfadex Plus. Главный трансплантолог страны С.В. Готье и заведующий торакальной хирургией НИИ им. Склифосовского Е.А. Тарабрин это подтвердили: пересадки остановлены из-за длительной регистрации препарата", - говорится в петиции

По словам ее авторов, с ноября 2020 г. уже четверо не дождались операции, а более 10 человек уже вошли или следующие на очереди в ургентный список. На данный момент трансплантации легких ожидает минимум 100 россиян.

"Вот уже девять месяцев идет регистрация раствора, чиновники перекладывают бумажки, а нам остается только стараться дожить. Мы не просто ждем донора, мы ждем момента, когда можно начать ждать. Вчера врачам сообщили, что раствор не прошёл испытания на токсичность, бумаги заполнены неверно, и нужно их провести повторно за 50 дней, иначе все начнут сначала. И так его тормозят постоянно", - утверждают авторы петиции.

Они также сообщили, что за это время в институте Шумакова провели три операции, и, по словам Готье, раствор выписывался Минздравом специально под пациентов. Каждая из таких формальных процедур занимает несколько месяцев. Пациенты считают, что прямо сейчас нарушается 41 статья конституции РФ, которая гласит, что "каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь".

Петиция направлена министру здравоохранения Михаилу Мурашко и уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. В ней авторы требуют:

Провести регистрацию раствора Perfadex Plus на территории РФ в ускоренные сроки.

Провести срочную точечную закупку раствора Perfadex Plus для тех пациентов, кто уже находится в листе ожидания на трансплантацию лёгких.

Не допустить смертей граждан РФ по причине бюрократических препонов регистрации препаратов

На данный момент петиция собрала почти 2 тыс. подписей.