Якутскому шаману Габышеву стало плохо в суде

Якутскому шаману Александру Габышеву вызвали "скорую помощь" в суд. Ему стало плохо во время слушания дела, по которому он проходит обвиняемым в нападении на полицейского. Суд перенесен на 12 июня, передает "Интерфакс".

Правозащитники сообщили, что у Габышева было головокружение, его трясло, он был сильно заторможен. Позже врачи выяснили, что у него резко упало артериальное давление. Лечащий врач Габышева из Якутского психоневрологического диспансера, которая также присутствовала на процессе, заявила, что ее пациент просто волновался перед судом, при этом правозащитники не видели, чтобы Габышев когда-то волновался перед судом или жаловался на такое состояние.

В марте этого года экспертиза вновь признала невменяемым якутского шамана. До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Ранее шаман объявил новый поход на Москву. Первый был объявлен летом 2019 года. Шаман шел из Якутии в Москву, по его выражению, якобы "изгонять дьявола из президента". После задержания спутников шамана в Улан-Удэ начались протесты, переросшие в массовые акции против итогов выборов. Габышева задержали 19 сентября 2019 года на трассе "Байкал" в республике Бурятия и доставили в Якутск. По прибытии он был направлен в республиканскую психиатрическую больницу, позже его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Против шамана было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, а экспертиза признала его невменяемым. В начале июня 2020 года он был снова задержан и принудительно госпитализирован в психиатрическую больницу.