В Кудымкаре из-за роста числа больных коронавирусом отменили праздничные мероприятия в честь Дня города

В Кудымкаре отменили все развлекательные и спортивные мероприятия, посвященные Дню города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Такое решение связано с ухудшением эпидемиологической обстановки по COVID-19, как на территории края, так и в Кудымкаре. Праздник пройдет 9 и 10 июля с ограниченным количеством участников.

9 июля в КДЦ города пройдет торжественная церемония награждения граждан без участия зрителей. Награждение будут транслировать в официальной группе центра "ВКонтакте". В этот же день состоится открытие юбилейной выставки народного мастера Пермского края Ивана Канюкова "Нёль рома во".

В онлайн формате пройдут концерты творческих коллективов КДЦ "Звездный калейдоскоп" и награждение участников Семейного БИНГО "Пока все дома". Транслироваться они также будут в соцсетях.

Продолжением праздничных мероприятий станут игровые программы для детей "Выходи играть во двор!". Они пройдут во дворах многоквартирных домов номер 22 по ул. 50 лет Октября, номер 26 по ул. К.Маркса, у клуба "Ровесник" и на территории березовой рощи в микрорайоне Заболотное, у клуба "Родничок" и во дворе дома номер 11 по ул. Утева в микрорайоне Быстрый, а также в парке им. И.Я. Кривощекова.

В 15.00 на площади КДЦ пройдет турнир "Дружба дворов" и церемония награждения участников программы "Выходи играть во двор!".