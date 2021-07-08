В Тюмени суд отправил под стражу мужчину, захватившего заложников в "Сбербанке"

В Тюмени суд отправил под стражу 32-летнего мужчину, которого обвиняют в захвате заложников в "Сбербанке", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Ранее он был допрошен по обстоятельствам совершенного преступления. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье "Захват заложников". Ему грозит до 10 лет колонии.

По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе психиатрическая экспертиза для установления вменяемости мужчины на момент совершения преступления.

Напомним, 7 июля, в 9.20 в отделение одного из банков на улице Червишевский тракт в Тюмени вошел мужчина с сумкой, сообщив, что в ней находится опасный предмет и ему необходимы деньги. Он потребовал у служащих банка 15 млн руб. По предварительным данным УМВД, в отделении банка в этот момент находились двое сотрудников, тогда как ранее сообщалось о трех заложниках.

Место происшествия было оцеплено, людей из рядом расположенных зданий эвакуировали. При передаче денег налетчика задержали. Обошлось без выстрелов. Никто не пострадал. По предварительным данным, подозреваемый состоит на учете в психдиспансере. Опасных предметов в его сумке не было.

Аналогичная история произошла в 2019 г. В 9.50 17 сентября областным силовикам сообщили, что неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, украл деньги из отделения банка, расположенного на Щербакова в Тюмени. Похищено 1,2 млн руб., принадлежащие банку, эти деньги застрахованы. Позже появилось фото предполагаемого налетчика. 20 сентября 30-летнего подозреваемого задержали и арестовали. Согласно приговору суда, он получил восемь лет колонии строгого режима. С учетом частичного возмещения вреда он должен будет вернуть 1 млн 60 тыс. руб.