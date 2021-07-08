В Ростовской области из-за принудительной вакцинации начали увольняться сотрудники гостиниц

Введение на территории Ростовской области обязательной вакцинации для сотрудников гостиниц и отелей привело к их массовому увольнению по "собственному желанию", сообщает "Интерфакс".

Президент региональной Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства Елена Папиж отмечает, что нужно продлить срок вакцинации хотя бы до конца ноября. Ассоциация, состоящая из более чем 600 предприятий, разработала список предложений. Например, запретить размещение гостей без справки о вакцинации или свежего отрицательного теста. Характерно, что предлагается обеспечить все места размещения экспресс-тестами за счет бюджета.

"Те меры, которые приняты в других регионах, не решают проблемы, а создают дополнительные препятствия бизнесу, которому и так не просто выживать", - говорит Папиж.

Как обычно, федеральные СМИ не пишут об отношении людей к принудительной вакцинации, которые будто бы недовольны лишь техническими деталями.

Напомним, что обязательная вакцинация от коронавируса в Ростовской области введена с 1 июля.

