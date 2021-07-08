В Москве возбудили первое уголовное дело о приобретении поддельного QR-кода

Московская полиция возбудила первое уголовное дело о приобретении поддельного QR-кода, необходимого для посещения кафе и ресторанов.

Как передает РИА Новости, речь идет о нарушении 159-й статьи УК РФ — "Мошенничество".

Кроме того, в столице возбуждено 55 уголовных дел об изготовлении и незаконном обороте поддельных сертификатов вакцинации от COVID-19.

Напомним, с 28 июня в московские кафе, рестораны и столовые можно заходить только с QR-кодом. Эксперты сообщили, что поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве начали продавать в даркнете. Средняя цена документа — 11 тыс. рублей. В Совфеде предупредили, что за использование поддельных QR-кодов можно получить штраф до 40 тыс. рублей или до двух лет лишения свободы.