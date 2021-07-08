Лидеры работают с лидерами. "УГМК-Застройщик" и World Class будут сотрудничать

На площадке международной промышленной выставки INNOPROM-2021 World Class и “УГМК-Застройщик” подписали соглашение о сотрудничестве компаний, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК. Сеть World Class - входит в международный рейтинг 25 лучших фитнес-клубов мира, является членом международной ассоциации IHRSA, объединяющей ведущие мировые фитнес-клубы.

Открытие нового клуба World Class (третьего по счету и самого большого в УрФО) запланировано на третий квартал 2022 года в жилом комплексе «Нагорный», который стал в этом году “Лучшим жилым комплексом-новостройкой в Свердловской области” (ЕРЗ.РФ), «Лучшим региональным жилым комплексом бизнес-класса», а также получил звание «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры в высокобюджетном сегменте» (региональный зачет) по версии Urban Awards.

“При строительстве жилых комплексов “УГМК-Застройщик” всегда следует своим стандартам девелопмента, один из которых говорит: “Мы создаем инфраструктурную экосистему внутри проектов. Маст-хэв: супермаркет, фитнес-центр с бассейном, детский центр, ресторан. Все это обязательно будет в ЖК “Нагорный”. Мы тщательно выбираем партнеров и операторов коммерческих помещений. Сеть World Class уже зарекомендовала себя как международная сеть фитнес-клубов с первоклассным сервисом. Лидеры работают с лидерами. В результате этой синергии выигрывают резиденты. Первый клуб сети в наших жилых комплексах уже открыл свои двери в ЖК “Макаровский” и стал местом “притяжения” многих резидентов. World Class в “Нагорном” будет проектироваться по стандартам сети, что позволит выполнить все требования клуба и обеспечит высокий уровень сервиса для резидентов. Общий объем инвестиций в проект составят 400 000 000 рублей. Мы благодарим World Class за партнерство и доверие к “УГМК-Застройщик, ”- прокомментировал генеральный директор “УГМК-Застройщик” Евгений Мордовин.

Общая площадь World Class «Нагорный» составит 4 000 кв.м, на которых разместится большой тренажерный зал с панорамными окнами, зоной функционального тренинга и залом единоборств, залы групповых программ, 25-метровой бассейн на 4 дорожки, отдельный бассейн для самых юных посетителей, зона отдыха и зона Spa. В рамках семейного формата здесь также будет работать детский клуб, подземный паркинг и кафе. В соответствии со стандартами World Class, здесь будет представлено самое современное, высокотехнологичное оборудование, лучшие групповые программы, последние тренды и передовые новинки мирового фитнеса.