В Перми задержали профессора ВУЗа по подозрению в хищении денег

В Перми полицейские задержали заведующего кафедрой одного из вузов и директора коммерческой компании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по пермскому краю.

Их подозревают в хищении средств, выделенных на повышение квалификации педагогов.

По предварительной информации, университету было выделено 3,6 млн руб. Часть средств была похищена. О каком конкретно учебном заведении идет речь правоохранители не уточняют.

Сообщается, что с компанией были заключены фиктивные договоры, благодаря которым денежные средства выводились из оборота вуза. Общий ущерб составил около 1,8 млн руб.