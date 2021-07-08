08 Июля 2021
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наручники руки задержание (2019) | Фото:Pixabay

В Перми задержали профессора ВУЗа по подозрению в хищении денег

В Перми полицейские задержали заведующего кафедрой одного из вузов и директора коммерческой компании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по пермскому краю.

Их подозревают в хищении средств, выделенных на повышение квалификации педагогов.

По предварительной информации, университету было выделено 3,6 млн руб. Часть средств была похищена. О каком конкретно учебном заведении идет речь правоохранители не уточняют.

Сообщается, что с компанией были заключены фиктивные договоры, благодаря которым денежные средства выводились из оборота вуза. Общий ущерб составил около 1,8 млн руб.

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Теги: вуз, деньги, хищения, заведующий кафедрой



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