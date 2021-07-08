08 Июля 2021
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Общество Свердловская область
загрязнение воды, река Кама, загрязнение Камы (2021) | Фото: instagram.com/our_zakams

Прокуратура обязала МУ ОП "Рефтинское" устранить загрязнение уральской реки

МУ ОП "Рефтинское" устранит загрязнение реки Полуденка, куда предприятие сбрасывает сточные воды. Решение принял Асбестовский городской суд после иска природоохранной прокуратуры.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в результате проверки исполнения законодательства в сфере охраны водных объектов был выявлен факт сбрасывания сточных вод МУ ОП "Рефтинское" в реку, превышающих допустимую концентрацию по микробиологическим показателям.

"Установлено, что причиной сброса загрязняющих веществ со сточными водами в водный объект с превышением установленных нормативов является ненадлежащая работа очистных сооружений", - сообщили в пресс-службе.

Прокуратура обратилась в суд с иском к предприятию, требуя возложить обязанности по обеспечению нормативной степени очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Полуденка на выпуске №1 с очистных сооружений.

Несмотря на то, что суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме, ответчик не согласился с решением и обжаловал его в суде апелляционной инстанции. Организация считала, что ответственной за загрязнение реки является администрация городского округа Рефтинский. Однако судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда оставила решение городского суда без изменения.

Судебный акт вступил в законную силу. На данный момент фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.

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Теги: Рефтинское, Полуденка, река, загрязнение, суд, прокуратура



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