Черный рынок медотводов и QR-кодов: как мошенники наживаются на антипрививочниках

В Москве впервые возбудили уголовное дело за использование фейкового QR-кода. С тех пор, как в кафе и рестораны Москвы начали пускать по таким подтверждениям о прохождении вакцинации от коронавируса, в интернете участились предложения о покупке поддельных медотводов и кодов. Бизнес по продаже липовых справок существует с появления самих справок, сейчас мошенники всего лишь актуализировали свои "продукты". Юристы предупреждают, что за покупку поддельных медотводов и кодов грозит штраф до 80 тыс. руб. и ограничение свободы, передает корреспондент Накануне.RU.

С 28 июня в московские кафе и рестораны не пускают без QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков", координатор сервиса "Мошеловка" Евгения Лазарева рассказала, что обращения о мошенничествах, связанных с продажей поддельных сертификатов вакцинации, стали поступать с 17 числа.

Жертвы мошенников признались, что пытались купить сертификаты вакцинации и медотводы, но после оплаты на фишинговом сайте обнаруживали списание больших сумм с банковских карт.

Последствия могли быть серьезнее потери денег, заметила Лазарева. "Все, что связано с приобретением сертификатов, предполагает передачу данных человека, к ним относятся данные паспорта, полиса медицинского страхования и СНИЛСа. Их мошенники просят, чтобы якобы подтвердить сертификат на Госуслугах. Тут возникает серьезная угроза для граждан. Если человек передает такие данные, как СНИЛС, то это означает, что его профиль на Госуслугах может быть скомпроментирован", — пояснила координатор сервиса "Мошеловка".

Имея персональные данные человека, мошенники могут взять кредит на его имя, а также получить доступ к пенсионным накоплениям. ОНФ обратилось в Генпрокуратуру с просьбой проверить более 150 сайтов, предлагающих купить справки и сертификаты о вакцинации.

Продавцы липовых медотводов даже не скрываются. На своих сайтах они выдают себя за медицинские организации и указывают адреса, по которым якобы находятся их филиалы. Как правило, это небольшие кабинеты в офисных зданиях, или вовсе заброшенные здания, рассказал руководитель "Бюро расследований" ОНФ Валерий Алексеев. Информации о лицензии на осуществление медицинской деятельности и данных о юридических лицах там нет.

"Услуга дешевая — 1-3 тыс. руб. стоит такая справка. Это листок с двумя синими печатями, названием организации, выдавшей ее. Справка заполняется врачом и не вносится ни в какие базы", — добавил Алексеев.

Опасность этого мошенничества в том, что оно не ограничивается выдачей "безобидных справок". "Справки выдают не только по поводу медотвода. Выдают и безобидные справки в бассейн, и справки для получения водительского удостоверения, и на ношение оружия. Это серьезный бизнес", — отметил спикер.

Валерий Алексеев назвал критерии мошеннических медорганизаций, продающих фейковые справки:

на сайте медорганизации нет данных о лицензии на осуществление медицинской деятельности;

указаны несуществующие адреса;

медкабинеты находятся в офисных зданиях.

Выдача поддельных справок грозит мошенникам до двух лет лишения свободы. Однако и заказчик такой услуги тоже не освобожден от ответственности. Покупка липовых медотводов может быть чревата штрафом до 80 тыс. руб. и ограничением свободы, напомнила кандидат юридических наук, руководитель проекта ОНФ "Правовое просвещение граждан" Елена Гринь.

То же касается и QR-кодов. "QR-коды относятся к документам, которые квалифицируются по статье 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов), поскольку предоставляют гражданам права и обязанности. Неважно, электронные это коды или печатные", — заверила Гринь.

По словам юриста, на данный момент в стране заведено 44 уголовных дела по факту покупки QR-кодов. В середине июля состоится первое судебное заседание по подделке медотводов и кодов.

Эксперты советуют не разглашать посторонним данные своего паспорта, СНИЛСа и номера телефона. С этими данными можно без собственного ведения получить кредит или потерять цифровой профиль.

Если мошенники звонят по телефону от имени банка, можно попросить их назвать ваше отчество. Это один из способов распознания злоумышленников.

Евгения Лазарева добавила, что развитие рынка поддельных сертификатов о вакцинации — это сигнал для властей, которые должны позаботиться о том, чтобы людям было просто записаться и попасть на вакцинацию, диспансеризацию или на прием к терапевту. Ведь зачастую люди покупают поддельные справки, просто чтобы сэкономить время и нервы.