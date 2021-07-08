Эхо "Прямой линии"? В Свердловской области создан штаб по развитию газификации

В Свердловской области появился штаб по развитию газификации и газоснабжения. Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, он создан распоряжением губернатора Евгения Куйвашева.

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В состав вошли представители федеральных и областных органов исполнительной власти, а также руководители газотранспортных и газораспределительных организаций, ведущих свою деятельность на Среднем Урале. Руководителем штаба назначен министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов.

По его словам, главной задачей структуры станет совместная работа по выполнению намеченных планов по газификации территорий.

"В первую очередь того направления, которое президент Владимир Путин обозначил перед регионами в качестве приоритета - так называемой социальной, то есть бесплатной догазификации жилых домовладений граждан", - сообщил Смирнов.

Напомним, недавно на "Прямой линии" с президентом жительница Краснотурьинска Светлана Култыгина рассказала главе государства, что к ее участку не могут подвести газ, а дрова очень дорогие. При этом, по ее словам, на даче мэра, что находится по соседству, газ уже давно имеется.

Путин пообещал женщине решить ее проблему. По данным свердловских властей, полномасштабная газификация поселка Медный рудник в Краснотурьинске начнется в 2022 году.