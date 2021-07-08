Госпиталь Тетюхина просит привлечь к разбирательствам кипрского инвестора

Представители Уральского лечебно-реабилитационного клинического центра имени Владислава Тетюхина подали ходатайство о привлечении к процессу третьего лица. Как передает корреспондент Накануне.RU из зала Арбитражного суда, третья сторона - это иностранный инвестор, вкладывающий средства в проект лечебницы.

Юристы госпиталя имени Тетюхина отметили, что КРСУ ведет себя недобросовестно, пытаясь выйти из инвестиционного проекта. "Иностранный инвестор открыто вел себя. Они (КРСУ) пытаются разрушить инвестиционный проект. Поначалу инвесторы вместе действовали. Это не соответствует нормам. Наши права нарушаются. Просим привлечь компанию в качестве третьего лица. Вложения они производили в госпиталь", - заявили представители госпиталя.

Речь идет о компании "Паринако Холдингс Лимитед". Организация зарегистрирована на Кипре.

Между тем, представитель КРСУ утверждает, что таким путем госпиталь стремится затормозить рассмотрение иска о взыскании долга.

Напомним, "Корпорация развития Среднего Урала" решила отсудить у владельцев Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина 1,4 млрд руб. Сумма иска включает средства, которые были выданы госпиталю со стороны областных властей в качестве госзайма на строительство клиники, плюс проценты. Возведение медучреждения велось по принципу частно-государственного партнерства. В руководстве лечебно-реабилитационного центра считают давление КРСУ попыткой рейдерского захвата. А губернатор Евгений Куйвашев обвинял руководство госпиталя в выводе активов учреждения в оффшор, находящийся на Кипре.