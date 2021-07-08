Ректор УрГЭУ Яков Силин рассказал на площадке "Иннопром-2021" об экономическом обосновании проект "Екатеринбург-Сити"

На площадке выставки ИННОПРОМ-2021 состоялась открытая сессия "Екатеринбург-Сити. Создание нового городского центра; место для встреч, развития, развлечений, работы и жизни в одной локации", передает корреспондент Накануне.RU. Яков Силин, ректор Уральского государственного экономического университета выступил на ней с докладом на тему: "Екатеринбург-Сити. Значимость для города".

Масштабный проект нового городского центра был представлен компанией «УГМК-Застройщик». "Екатеринбург-Сити" — это строящийся деловой квартал в центре Екатеринбурга. Концепция района предусматривает три уровня застройки: первый — подземный, второй — общественные пространства, третий — небоскребы. На сегодняшний день «Екатеринбург-Сити» — крупнейший инвестиционный проект Екатеринбурга.На первых этажах зданий будут расположены точки притяжения: стрит-ритейл и рестораны. На верхних – апарт-комплексы, первоклассные гостиницы и квартиры с «зелеными» террасами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрГЭУ, компания «УГМК-Застройщик» обратилась к специалистам вуза с запросом подготовки экономического обоснования проекта нового городского центра. В том числе результаты этой работы легли в основу доклада Якова Силина. Выступая на площадке выставки ИННОПРОМ-2021, ректор УрГЭУ обозначил основные факторы, которые способствуют продвижению проекта.

Первый фактор – создание новых рабочих мест, которых, по подсчетам аналитиков УрГЭУ, будет больше 2,8 тысячи, со среднемесячной заработной платой свыше 70 тысяч.

Вторым немаловажным фактором является поступление в консолидированный бюджет Свердловской области более 2,5 миллиардов рублей. В перспективе до 2045 года сумма налоговых поступлений возрастет до 4,5 миллиардов рублей. Благодаря реализации данного проекта инвестиционная привлекательность Екатеринбурга повысится, и это очередной экономический фактор, говорящий в пользу постройки «Екатеринбург-Сити».

«На сегодняшний день экономический и социальный климат мегаполисов, во многом, формируют их деловые центры. Для экономической составляющей это выгодно тем, что они создают большое количество новых рабочих мест, привлекают иностранные инвестиции, и за счет них осуществляются большие налоговые выплаты для бюджета региона, в котором они находятся. Для социальной сферы такие проекты также являются во многом положительными. Они улучшают инфраструктуру города и работают на его имидж, что в лучшую сторону отражается на настроении населения. Стоит отметить, что данные объекты во многом составляют туристическую инфраструктуру городов, в которых они расположены, тем самым привлекая дополнительный приток средств от туристов», — отметил Яков Силин.

Еще один фактор уже социального значения — это, по мнению экспертов УрГЭУ, то обстоятельство, что на площадке Екатеринбург-Сити планируется строительство музея, который в будущем поможет развитию культурного туризма. На территории находятся 5 зданий, являющихся объектами культурного наследия общей площадью 1 400 м2, которые будут переоборудованы под музей, кафе, образовательные классы.

Также на сессии выступили: член Совета Федерации Федерального Собрания Аркадий Чернецкий, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, заслуженный архитектор РФ Михаил Вяткин, заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов, президент АСРО «Гильдия строителей Урала» Вячеслав Трапезников, директор Архитектурного бюро «ARCHINFORM» Тимур Абдуллаев, председатель Союза архитекторов Сергей Алейников, предприниматель Андрей Мазурков, организатор Ural Music Nignt Евгений Горенбург и другие известные лица Екатеринбурга.

