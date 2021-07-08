Веранды московских ресторанов будут работать без QR-кодов до 1 августа

Работа летних веранд в столичных ресторанах без QR-кода продлена до 1 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, в столице ежедневно прививаются около 100 тысяч человек, поэтому новых ограничений в ближайшее время не будет.

Напротив, с четверга разрешено посещать зоопарк, детские и спортивные площадки, а также беседки в парках.

Напомним, с 28 июня в московские кафе, рестораны и столовые можно заходить только с QR-кодом. Он будет выдаваться привитым от коронавируса, переболевшим коронавирусом (но не позднее, чем 6 месяцев назад), а также обладателям отрицательного ПЦР-теста (действует в течение трех дней).

Собянин утвердил субсидии общепиту размером до 1 млн рублей, которые можно потратить на лизинг оборудования, оплату коммунальных платежей или процентов по кредитам.