08 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Печальная статистика: за сутки от коронавируса скончались 19 свердловчан

За минувшие сутки от коронавируса скончались 19 жителей Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19.
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Также за сутки в регионе выявили 348 новых случаев ковида: диагноз оказался лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (147 человек) и других муниципалитетов. Кроме этого, было выписано 327 человек, которые сумели победить болезнь.

Всего с начала пандемии на Среднем Урале зарегистрировано 96 тысяч 485 случаев коронавируса. Инфекция унесла жизни 3 тысяч 963 свердловчан.

Напомним, сегодня в Свердловской области отменили крестный ход в Царские дни. Причиной стал резкий рост заболеваемости в регионе.

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Теги: коронавирус, оперштаб, Свердловская область



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