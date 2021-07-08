Печальная статистика: за сутки от коронавируса скончались 19 свердловчан

За минувшие сутки от коронавируса скончались 19 жителей Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19.

Также за сутки в регионе выявили 348 новых случаев ковида: диагноз оказался лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (147 человек) и других муниципалитетов. Кроме этого, было выписано 327 человек, которые сумели победить болезнь.

Всего с начала пандемии на Среднем Урале зарегистрировано 96 тысяч 485 случаев коронавируса. Инфекция унесла жизни 3 тысяч 963 свердловчан.

Напомним, сегодня в Свердловской области отменили крестный ход в Царские дни. Причиной стал резкий рост заболеваемости в регионе.