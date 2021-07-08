Глава Екатеринбурга утвердил нормативы по школьному питанию на первое полугодие

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об организации школьного питания в учебных заведениях города в первом полугодии 2021-20222 учебного года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Согласно документу установлены следующие нормативы по питанию для школьников льготных категорий: бесплатным питанием из расчета 87 руб. 29 коп. в день на одного ученика 5-11 классов. Учащиеся 1-4 классов, являющиеся лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе детьми-инвалидами, обеспечиваются бесплатным горячим питанием (завтрак и обед) из расчета 188 руб. 94 коп. в день. В это же время, родителям учеников на домашнем обучении будет выплачиваться денежная компенсация в размере 122 руб. 70 коп. в день.

Для школьников, обучающихся в 5-11 классах, являющихся лицами с ОВЗ, в том числе детьми-инвалидами, стоимость питания предусмотрена в размере 218 руб. 23 коп. в день на одного человека. Ученики 1-4 классов, не относящиеся к вышеперечисленным категориям, будут питаться ежедневно на 75 руб. 58 коп.

В постановлении также прописаны обязанности руководителей учебных заведений контролировать организацию питания учеников в соответствии с согласованным в установленном порядке двухнедельным меню и режимом работы общеобразовательного учреждения.

Напомним, что Министерство просвещения уже отчиталось об организации горячего питания учеников младших классов в минувшем учебном году. По словам чиновников, была проделала масштабная работа, однако проблем избежать не удалось.