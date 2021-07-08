Россотрудничество отдало контракт на рекламу российского образования «Системе» с улицы Колхозная

Госконтракты от Россотрудничества продолжают уходить никому не известным провинциальным предприятиям, которые готовы выполнять задачи, не имеющие отношения к их профилю деятельности, за очень небольшие суммы. Не стал исключением и контракт на «проведение просветительских мероприятий» — а фактически, рекламу российского профессионального образования в странах СНГ, который по итогам конкурса получило «Научно-производственное объединение «Система» из города Краснодар.

Колхозная «Система»

Даже беглый анализ доступной информации о результатах тендера указывает на сходство между ООО «НПО «Система» и парадоксальными контрактами Россотрудничества с ООО «Глэмпинг» и ИП «Кашуба». Напомним, как стало известно СМИ, первая компания, зарегистрированная в одном из помещений на вещевом рынке в городе Калязин, «сэкономила» федеральному агентству более 2 млн рублей, взявшись за «продвижение русского языка за рубежом». Вторая же за очень скромную сумму обязалась обеспечить проведение конгресса «Языковая политика стран СНГ» в Алма-Ате, пообещав доставить и разместить в гостиницах города сотню делегатов из стран СНГ.

Определение поставщика по контракту на «популяризацию российского профессионального образования» было завершено 30 июня. Интересно, что на конкурс заявились всего два потенциальных поставщика. Комиссия во главе с чиновником Россотрудничества Борисом Лосиковым отдала предпочтение «НПО «Система» — и неудивительно, ведь компания пообещала выполнить работы по госконтракту аж вдвое дешевле, снизив исходную стоимость до 2 млн рублей. Второй участник, что неудивительно, не смог предложить подобной экономии.

Данные ООО «НПО «Система» в каталоге российских организаций List-Org показывают удивительное сходство с ИП Кашуба и ООО «Глэмпинг».

Как и в этих организациях, уставной капитал «Системы» составляет минимальную по российскому закону сумму в 10 тысяч рублей, и как у них, численность персонала организации ограничивается одним человеком (вероятно, это сам генеральный директор Максим Дмитриевич Зотов).

Интересно, что если ИП Кашуба и «Глэмпинг» по крайней мере зарегистрированы в зданиях коммерческого назначения («Глэмпинг» действует из калязинского вещевого рынка, а ИП Кашуба зарегистрирован в небольшом бизнес-центре в пределах Москвы), то «НПО «Система» работает, по всей видимости, непосредственно из квартиры 38 в одной из жилых пятиэтажек на улице Колхозная в городе Краснодар.

Непрофильное дело

Как у упомянутых выше организаций, «организация и проведение просветительских мероприятий» в рамках контракта с Россотрудничеством не имеет никакого отношения к профильным видам деятельности «НПО «Система» по кодам ОКВЭД. Впрочем, трудно однозначно сказать, чем именно занимается «Система» — если основным видом деятельности Максима Зотова значатся «72.19 — Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие», то в списке дополнительных оказались и разнообразные ремонтные работы (электромонтаж, штукатурка, облицовка), и письменный перевод — и даже «Деятельность рекламных агентств» и «Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения», что может иметь хотя бы отдаленное отношение к продвижению российского профессионального образования в Узбекистане и Молдавии, которое определяется в условиях госконтракта.

ООО «НПО «Система» из одного человека регулярно получает госконтракты в рамках 44-ФЗ — впрочем, большинство из них касаются совершенно иных сфер: судя по всему, Максим Зотов специализируется на разработке проектов по расчистке, дноуглублению и спрямлению русел самых разных российских рек.

Впрочем, «Система» с улицы Колхозная периодически работает и по самым неожиданным направлениям, таким как «заочное» проведение Международного фестиваля адыгской культуры

или ремонтные работы по заказу Кущевской ЦРБ.

Впрочем, несмотря на удивительную разноплановость деятельности, осуществляемой из квартиры в пятиэтажке на улице Колхозной, к продвижению российского образования «НПО «Система» не привлекалась еще никогда — а тем более никогда не имело отношению к «специалистам в области моды, искусства и дизайна», которые указаны в документации госконтракта.

Мода, искусство и дизайн

После одобрения поставщика в рамках госконтракта ООО «НПО «Система» до ноября 2021 года обязана будет провести целый комплекс работ. Во многих отношениях задачи схожи с теми, которые были выделены для ИП Кашуба — только сумма еще меньше, а круг работ шире.

За 2 миллиона рублей «Система» (официально состоящая из одного Зотова, который чаще всего занимается разработкой документации для гидрографических работ) должна будет подготовить «программу комплексных мероприятий по привлечению иностранных граждан к поступлению в российские образовательные организации высшего образования, осуществляющие подготовку специалистов в области моды, искусства и дизайна» в Молдавии и Узбекистане практически с нуля — определить целевую аудиторию, разработать формат проведения комплексных мероприятий, подготовить дизайнерский стиль оформления экспозиции и материалов.

Более того, в каждой стране должен быть проведен семинар с рассказом о высшем образовании, не менее одной деловой панели, не менее десяти «активностей», трех лекций, четырех практических занятий и как минимум один творческий показ «отражающего возможность демонстрации высокого уровня развития российского образования в области моды, дизайна и искусства». К лекциям должны быть привлечены опытные докладчики, а подготовить все это должны «специалисты в области разработки фирменного стиля масштабных международных проектов в области моды, искусства и дизайна, охват которых составлял не менее 500 человек». В контрактной документации, кроме того, скрупулезно перечислены все отчетные материалы, которые должны быть получены в результате мероприятий в Молдавии и Узбекистане.

Затруднительно представить себе, как будет справляться с этим компания, основной сферой занятий которой является разработка документации на гидротехнические работы в российских реках. Объем задач, которые тендерная комиссия Россотрудничества возложила всего на одного человека, ошеломляет — да и вознаграждение для героя, который берется в одиночку свернуть такую гору, кажется удивительно скромным. Впрочем, Максима Зотова это, по всей видимости, не смущает.

Загадочные поставщики Россотрудничества

Судя по всему, несмотря на то, что глава Россотрудничества Евгений Примаков очень остро реагировал на негатив о своем ведомстве в СМИ, публикации о загадочных поставщиках ведомства не заставили его чиновников изменить привычный образ действий — государственные контракты по-прежнему получают компании без сотрудников и, по видимому, без офисов, которые готовы заниматься любыми видами деятельности, и замуправделами Россотрудничества Борис Лосиков продолжает одобрять такие закупки.