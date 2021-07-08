08 Июля 2021
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Цифровой пропуск, QR-код (2020) | Фото: instagram.com/ne.taxi

Волгоградская область вводит QR-коды для ресторанов и ТРЦ

В Волгоградской области с 12 июля вводится система допуска по QR-кодам в заведения общепита, торговые центры и культурные учреждения.

Как сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом, посетителям нужно будет предъявить либо сертификат о вакцинации от COVID-19 с QR-кодом, либо отрицательный ПЦР-тест, либо справку о наличии антител, либо справку о перенесенной коронавирусной инфекции за последние полгода.

Работа фудкортов и детских комнат в торговых центрах, а также ночных ресторанов приостанавливается, за исключением тех заведений, где будет привито 60% персонала.

Заселиться в пансионат или дом отдыха также можно будет только по сертификату о вакцинации или документу о наличии антител.

Кроме того, всем работодателям области рекомендовано раз в 15 дней тестировать на коронавирус не менее 10% персонала и перевести на удаленку непривитых сотрудников.

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Теги: Волгоградская область, QR-коды



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