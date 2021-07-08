В Заречном пенсионерка проехалась на машине по 7-летнему мальчику

В Заречном произошло ДТП с участием малолетнего ребенка и водителя-пенсионерки. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, женщина допустила наезд на мальчика, но при этом не стала останавливаться и продолжила движение, из-за чего ребенок оказался под днищем авто.

Инцидент произошел вчера около 15.00. 80-летняя пенсионерка двигалась на "Хендэ", по ул. Ленинградской. В это время пешеходный переход на самокате пересекал семилетний ребенок. Другие автомобили остановились перед пешеходами, однако пенсионерка продолжила движение, допустив наезд на несовершеннолетнего.

В результате мальчик получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы. На месте происшествия имеется четыре полосы движения (по две в обе стороны), искусственные неровности, необходимые знаки дорожного движения. Как отмечают сотрудники ГИБДД, только по счастливой случайности ребенок не получил серьезных повреждений. Последствия этого ДТП могли быть значительно трагичнее.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, в рамках которой будут назначены все необходимые экспертизы. Также будет дана оценка действиям сотрудников медицинской организации, выдавшей справку на водительское удостоверение водителю в столь преклонном возрасте. Информация об этом ДТП будет направлена в прокуратуру для проведения соответствующей работы в медицинских организациях региона, имеющих лицензию на выдачу заключений для получения водительских удостоверений.

Госавтоинспекция напоминает, что родителям несовершеннолетних следует ежедневно напоминать детям о мерах безопасности во время нахождения на улице, соблюдении ПДД при переходе дороге, о безопасном использовании самокатов, велосипедов и средств индивидуальной мобильности.