08 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область
ДТП в Заречном (2021) | Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Заречном пенсионерка проехалась на машине по 7-летнему мальчику

В Заречном произошло ДТП с участием малолетнего ребенка и водителя-пенсионерки. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, женщина допустила наезд на мальчика, но при этом не стала останавливаться и продолжила движение, из-за чего ребенок оказался под днищем авто.

Инцидент произошел вчера около 15.00. 80-летняя пенсионерка двигалась на "Хендэ", по ул. Ленинградской. В это время пешеходный переход на самокате пересекал семилетний ребенок. Другие автомобили остановились перед пешеходами, однако пенсионерка продолжила движение, допустив наезд на несовершеннолетнего.

В результате мальчик получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы. На месте происшествия имеется четыре полосы движения (по две в обе стороны), искусственные неровности, необходимые знаки дорожного движения. Как отмечают сотрудники ГИБДД, только по счастливой случайности ребенок не получил серьезных повреждений. Последствия этого ДТП могли быть значительно трагичнее.

ДТП в Заречном(2021)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской областиДТП в Заречном(2021)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, в рамках которой будут назначены все необходимые экспертизы. Также будет дана оценка действиям сотрудников медицинской организации, выдавшей справку на водительское удостоверение водителю в столь преклонном возрасте. Информация об этом ДТП будет направлена в прокуратуру для проведения соответствующей работы в медицинских организациях региона, имеющих лицензию на выдачу заключений для получения водительских удостоверений.

Госавтоинспекция напоминает, что родителям несовершеннолетних следует ежедневно напоминать детям о мерах безопасности во время нахождения на улице, соблюдении ПДД при переходе дороге, о безопасном использовании самокатов, велосипедов и средств индивидуальной мобильности.

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Теги: ДТП, Заречный, ребенок



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