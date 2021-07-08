В Свердловской области отменили крестный ход в Царские дни

В этом году в Свердловской области не будут проводить крестный ход в Царские дни. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

Как написал сегодня глава региона в своем Instagram, в прошлом году крестный ход проводился, несмотря на пандемию, и многие не соблюдали дистанцию и масочный режим. По данным Куйвашева, впоследствии было несколько доказанных случаев, что люди заболели коронавирусом именно после Царских дней и перенесли болезнь довольно тяжело.

"Новый штамм, который распространяется по области, еще опаснее. Гораздо больше людей подключают к кислороду, поэтому в этом году мы не согласовываем мероприятие и не будем перекрывать дороги", - заявил губернатор, отметив, что идти на крестный ход самостоятельно - опасно.

Евгений Куйвашев выразил надежду, что мероприятие состоится в следующем году.

"Врачи рассчитывают, что к тому моменту пандемия закончится. И мы сможем провести крестный ход еще масштабнее, чем раньше. И я обязательно присоединюсь к нему и вместе с другими верующими дойду до Ганиной ямы", - пообещал он.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Свердловской области растет с каждым днем и накануне перевалило за отметку в 96 тысяч человек. Несмотря на это, власти не собираются открывать мобильный ковид-госпиталь в Екатеринбурге, уверяя, что в этом "нет необходимости".