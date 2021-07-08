08 Июля 2021
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Происшествия В России
Валерий Максименко (2019) | Фото:fsin.su

СК возбудил второе уголовное дело против экс-замглавы ФСИН Максименко

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении экс-замглавы ФСИН Валерия Максименко.

Как сообщила его адвокат, Максименко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Фигурант отрицает свою вину по обоим делам, передает ТАСС.

Бывший замглавы ФСИН был задержан в ноябре 2020 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд отправил его под арест.

Максименко работал во ФСИН с 2012 года, заместителем директора ведомства стал в 2016 году. В марте 2020 года он был освобожден от должности указом президента России. Отметим, перед увольнением, комментируя работу ФСИН, Максименко заявлял, что в последнее время ему "со стыда хочется под землю провалиться".

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Теги: валерий максименко, фсин



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