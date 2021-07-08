08 Июля 2021
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загрязнение воды, река Кама, загрязнение Камы (2021) | Фото: instagram.com/our_zakams

Кама цветет или новый штамм COVID-19? Пермяков напугала неизвестная коричневая пена на воде

В Пермском крае жители Закамска пожаловались на загрязнение реки Кама, передает корреспондент Накануне.RU.

В соцсетях местные жители публикуют фотографии реки, на поверхности которой плавает светло-коричневая пена. В комментариях пользователи высказывают различные предположения на тему, что это может быть. Так, среди пользователей было высказано мнение, что неизвестное вещество похоже на пену от опила. Другие комментаторы утверждают, что просто река Кама уже зацвела и ничего необычного или странного не происходит.

загрязнение воды, река Кама, загрязнение Камы(2021)|Фото: instagram.com/our_zakams

Нашлись среди интернет пользователей и шутники, которые заявили, что неизвестное вещество ничто иное, как новый штамм коронавируса.

загрязнение воды, река Кама, загрязнение Камы(2021)|Фото: instagram.com/our_zakams

В Instagram группе "Наш Закамск" и.о. главы администрации Кировского района Михаил Борисов отметился в комментариях к посту. Он сообщил, что на место выехали специалисты Роспотребнадзора и взяли на анализ пробы воды.

Результаты пока неизвестны.

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Теги: Кама, река, коричневая пена, пробы воды, загрязнение



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