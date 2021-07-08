Кама цветет или новый штамм COVID-19? Пермяков напугала неизвестная коричневая пена на воде

В Пермском крае жители Закамска пожаловались на загрязнение реки Кама, передает корреспондент Накануне.RU.

В соцсетях местные жители публикуют фотографии реки, на поверхности которой плавает светло-коричневая пена. В комментариях пользователи высказывают различные предположения на тему, что это может быть. Так, среди пользователей было высказано мнение, что неизвестное вещество похоже на пену от опила. Другие комментаторы утверждают, что просто река Кама уже зацвела и ничего необычного или странного не происходит.

Нашлись среди интернет пользователей и шутники, которые заявили, что неизвестное вещество ничто иное, как новый штамм коронавируса.

В Instagram группе "Наш Закамск" и.о. главы администрации Кировского района Михаил Борисов отметился в комментариях к посту. Он сообщил, что на место выехали специалисты Роспотребнадзора и взяли на анализ пробы воды.

Результаты пока неизвестны.