08 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область
100е, парк УрГУПС, Исеть, Екатеринбург, Макаровский мост (2020) | Фото: Накануне.RU

В реке Исеть Екатеринбурга обнаружили тело пенсионерки

В реке Исеть в Екатеринбурге обнаружили тело 85-летней пенсионерки . Об этом Накануне.RU сообщили в СКР по региону.

Тело было обнаружено сегодня. На место происшествия прибыли следователи для проведения доследственной проверки. Проведен осмотр места происшествия и тела умершей. Согласно предварительным данным осмотра, признаков криминальной смерти не имеется. Сейчас опрашиваются очевидцы, а тело погибшей направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти.

"8 июля в реке Исеть, у моста по улице горького на территории ленинского района города Екатеринбурга, обнаружено тело женщины. Тревожное сообщение об этом поступило в дежурную часть ГУ МВД области в 11:27 (09:27 по мск). Выезжавшие на место происшествия сотрудники территориального ОВД установили, что погибшей является местная жительница 1936 г.р., проживавшая по улице Мамина-Сибиряка. Сыщики вызвали ее сына, он ее опознал", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, собранные по данному факту материалы полиция передала для принятия решения в региональное управление Следственного комитета

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Теги: тело, Исеть, река, Екатеринбург, пенсионерка



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