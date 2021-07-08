В реке Исеть Екатеринбурга обнаружили тело пенсионерки

В реке Исеть в Екатеринбурге обнаружили тело 85-летней пенсионерки . Об этом Накануне.RU сообщили в СКР по региону.

Тело было обнаружено сегодня. На место происшествия прибыли следователи для проведения доследственной проверки. Проведен осмотр места происшествия и тела умершей. Согласно предварительным данным осмотра, признаков криминальной смерти не имеется. Сейчас опрашиваются очевидцы, а тело погибшей направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти.

"8 июля в реке Исеть, у моста по улице горького на территории ленинского района города Екатеринбурга, обнаружено тело женщины. Тревожное сообщение об этом поступило в дежурную часть ГУ МВД области в 11:27 (09:27 по мск). Выезжавшие на место происшествия сотрудники территориального ОВД установили, что погибшей является местная жительница 1936 г.р., проживавшая по улице Мамина-Сибиряка. Сыщики вызвали ее сына, он ее опознал", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, собранные по данному факту материалы полиция передала для принятия решения в региональное управление Следственного комитета