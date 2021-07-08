Делегация Югры заключила на "Иннопроме" договор с Венгрией и другие важные соглашения

На "Иннопроме" плодотворно поработала делегация Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, которую возглавила губернатор Наталья Комарова. Заключены важные соглашения, среди них – договор с министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, культурной и иных областях.

Округ на стенде представил опыт лесопромышленного комбината "Хольц", "Югорского лесопромышленного холдинга", сервисной компании "Ортисервис", строительной компании "Лидер", "Югорского машиностроительного завода". Свои разработки представили резиденты Технопарка высоких технологий – производитель инновационных цементных растворов "МАС-Сервис", компания "Алекс+", которая занимается переработкой дикоросов по инновационным технологиям, производитель югорского иван-чая – "Чайный дом "Чистота".

Югра и Свердловская область договорились об установлении и расширении торгово-экономических связей между хозяйствующими субъектами, взаимных поставках важнейших видов продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления. Регионы будут сотрудничать в вопросах законотворческой деятельности, в том числе при рассмотрении проектов федеральных законов, обмена опытом управления социально-экономическими процессами.

В сферах информационных технологий, цифровизации экономики, промышленности, науки, образования, культуры, искусства, улучшения условий жизни граждан Югра и Свердловская область договорились об информационном обмене по вопросам социальной защиты и социального обслуживания наиболее уязвимых групп населения, развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", создании безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, повышении эффективности службы занятости населения. Документ скрепили подписями Наталья Комарова и глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

Также Комарова провела рабочую встречу с генеральным директором группы компаний "Новомет" Максимом Перельманом. "В Югре мы работаем достаточно давно, а самой компании исполнилось 30 лет. Сегодня мы работаем в Нефтеюганске, Нижневартовске. На сервисных базах у нас работают около 1,5 тыс. сотрудников", – рассказал Максим Перельман.

Один из крупных сервисных центров расположен именно в Нефтеюганске. Он обслуживает объекты "Газпром нефти". В дальнейшем предприятие запланировало автоматизировать свое производство, что повысит качество проводимых ремонтных работ. Кроме того, компания запускает новый проект по созданию заправочных станций для электромобилей. Перельман предложил Югре подключиться к нему.

"Необходимо организовать эту работу с точки зрения подготовки специалистов, разработки технологических решений", – поручила Наталья Комарова.

Глава Югры провела рабочую встречу с директором по развитию Фонда развития интернет-инициатив Евгением Борисовым. В сотрудничестве с Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой фонд нацелен на проведение исследований экосистем, их доработку, дальнейшее развитие интернет-инициатив. Первым этапом состоится отбор потенциальных претендентов национального чемпиона.

Наталья Комарова в ходе беседы напомнила, что Югра одним из первых регионов в России приняла стратегию цифровой трансформации автономного округа. Глава региона предложила экспертам фонда подключиться к анализу документа. По итогам встречи в присутствии губернатора состоялось подписание соглашения об апробации механизма создания технологических предприятий в сфере цифровой экономики в автономном округе. Документ подписали генеральный директор Фонда развития Югры Сергей Афанасьев и директор Центра технологического предпринимательства Сергей Алимбеков.

В Югре появятся технологические предприятия в сфере цифровой экономики. Сергей Афанасьев отметил, что при реализации данного соглашения в Югре будут апробированы механизмы создания крупных технологических предприятий, в том числе в промышленной сфере. Они будут создаваться с применением механизмов цифровой экономики.

"Это позволит вырастить национальных чемпионов из югорских предприятий и оставить их на нашей земле. Эти предприятия будут определены до середины 2022 г. Им будет оказана необходимая помощь в дальнейшем развитии", – подчеркнул Сергей Афанасьев.

Он добавил, что программа подразумевает три этапа реализации. Первый – разработка экосистемы цифровой экономики. На втором этапе будут отобраны компании и лучшие проекты в этой сфере. Третий этап – в отношении чемпионов будут описаны финансово-экономические и технологические механизмы.

"Реализация соглашения позволит сформировать системы выращивания таких проектов. Кроме того, будет проработана стратегия развития этих предприятий. В результате мы получим компании с многомиллионными выручками, крупные технологические стартапы, систему акселерации таких стартапов", – сказал он.

Директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Роман Генкель добавил, что уже три компании прошли отбор по одной из программ фонда. Им будет оказана поддержка в получении грантов.

На полях форума подписано соглашение между правительством Югры и министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии. Подписи под документом поставили Наталья Комарова и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Стороны договорились об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, культурной и иных областях.

В частности, в соответствии с документом, Югра и Венгрия запланировали широкомасштабное взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество; участие деловых кругов в совместных проектах, ведение инвестиционной и инновационной деятельности; содействие в установлении связей и сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, культурной и других областях. Помимо этого, стороны будут способствовать подготовке специалистов для высокотехнологичных отраслей производства, сотрудничать в сферах маркетинга, консультативных и экспертных услуг, развивать и укреплять сотрудничество в области спорта, оказывать содействие в обмене спортивными делегациями. Соглашение подписано на неопределенный срок.

"Югру и Венгрию связывают добрые, давние отношения, – сказала Наталья Комарова. – Мы высоко ценим заинтересованность Венгрии в развитии дружественных связей. Мы долго шли к подписанию этого соглашения. Это очень важное событие".

Губернатор отметила, что по итогам 2020 г. товарооборот между округом и Венгрией превысил $2 млн. Крупнейшими статьями экспорта стали нефтепродукты, древесина, а импорта – оборудование и текстиль. Комарова предложила расширить сотрудничество за счёт поставки производимой в Югре продукции, в частности, топливно-энергетического комплекса, деревообработки, биологически чистых продуктов из дикоросов.

"В нашем регионе сформирован перечень наиболее перспективных направлений для бизнеса. Объем этих инвестиционных предложений составляет около €1,4 млрд. Мы готовы оказать поддержку предпринимателям из Венгрии в виде индивидуального сопровождения инвестиционных предложений", – подчеркнула Наталья Комарова.

Также губернатор пригласила представителей Венгрии поучаствовать в международном фестивале креативных индустрий, который состоится в автономном округе 12-21 ноября. Петер Сийярто отметил, что сотрудничество Югры и Венгрии сыграет важнейшую роль в восстановлении экономики после пандемии коронавирусной инфекции.

"В нашей республике оказывается существенная поддержка семьям. Им предоставляется финансовая помощь на ремонт, восстановление, приобретение домов и квартир. Но предприятия, производящие стройматериалы, стали искусственно завышать цены на продукцию. В этой связи мы ищем новые возможности для импорта продукции лесопереработки. Мы заинтересованы в развитии такого сотрудничества с Югрой", – подчеркнул Петер Сийярто.