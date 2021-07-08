08 Июля 2021
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Экономика В России
Ил-112В, самолет, воронеж, ПАО «ВАСО» (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

"Низкий уровень профессионализма": вице-спикер Госдумы назвал причину задержки производства Ил-112

Вице-спикер Госдумы и экс-министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев считает, что военно-транспортный самолет Ил-112В никак не появится на свет из-за нехватки квалифицированных кадров на Воронежском авиазаводе (ВАСО, входит в ОАК, Ростех).

Работа над созданием Ил-112 идет уже несколько лет, при этом потребность в таких самолетах оценивается, по словам Гордеева, на уровне 200 самолетов в течение десяти лет.

"Проблема в низком уровне профессионализма. Планы есть на десять лет вперед, столько на Ил-96, столько на Ил-112В. Все есть - план, задание, дорожная карта. Есть проблема смежников, там же несколько сот предприятий, наладить всю организацию производства", - цитирует Гордеева ТАСС.

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Теги: ил-112, васо, кадры, алексей гордеев



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