"Низкий уровень профессионализма": вице-спикер Госдумы назвал причину задержки производства Ил-112

Вице-спикер Госдумы и экс-министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев считает, что военно-транспортный самолет Ил-112В никак не появится на свет из-за нехватки квалифицированных кадров на Воронежском авиазаводе (ВАСО, входит в ОАК, Ростех).

Работа над созданием Ил-112 идет уже несколько лет, при этом потребность в таких самолетах оценивается, по словам Гордеева, на уровне 200 самолетов в течение десяти лет.

"Проблема в низком уровне профессионализма. Планы есть на десять лет вперед, столько на Ил-96, столько на Ил-112В. Все есть - план, задание, дорожная карта. Есть проблема смежников, там же несколько сот предприятий, наладить всю организацию производства", - цитирует Гордеева ТАСС.